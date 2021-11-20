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السفير المصري يؤكد حرص على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة

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السفير المصري يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة السفير المصري يؤكد حرص على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة

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قابل الدكتور وائل بدوي، سفير جمهورية العربية لدى كوت ديفوار، pierre dimba وزير الصحة الإيفواري.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة، مستعرضًا فرص التعاون في مجاليّ الطب وصناعة الدواء، خاصةً في ضوء تميُز مستوى الكوادر الطبية المصرية. كما أبرز تنوع المؤسسات العلاجية في مصر والتي يمكنها تقاسم خبراتها مع المؤسسات العلاجية في كوت ديفوار، مضيفاً تطلع مصر إلى تسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى كوت ديفوار ومن خلالها إلى سوق الدواء في غرب أفريقي

من جانبه، رحب الوزير الإيفواري بتعزيز التعاون مع مصر في المجال الصحي، مُعرباً عن خالص تقديره للدورات التدريبية التي تقدمها مصر والتي تُساهم في بناء ودعم قدرات الكوادر الإيفوارية في مختلف المجلات الطبية وتطلعه لمواصلة الاستفادة منها، وكذلك امتنانه للمساعدات الطبية التي قدمتها مصر لكوت ديفوار منذ بدايات جائحة . كما أكد ترحيب كوت ديفوار بقيام الشركات المصرية بالاستثمار في القطاع الطبي فيها، سواء من خلال المساهمة في تشييد المستشفيات أو إنشاء مصانع لإنتاج الدواء.

المصرى اليوم

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