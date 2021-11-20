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الخميس.. إغلاق معبد الأقصر أمام الزوار وإلغاء عروض الصوت والضوء

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الخميس.. إغلاق معبد الأقصر أمام الزوار وإلغاء عروض الصوت والضوء الخميس.. إغلاق معبد الأقصر أمام الزوار وإلغاء عروض الصوت والضوء

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في إطار الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة فعالية ” الأقصر.. طريق الكباش“، لإبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة لمحافظة الأقصر والترويج السياحي لها، فقد تقرر إغلاق معبدالأقصر أمام الزيارة، وإلغاء عروض الصوت والضوء بمعبدالكرنك، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١.

ومن المعروف أن الأقصر ستشهد يوم الخميس المقبل الاحتفالية العالمية التي يتم التجهيز لها لافتتاح طريق الكباش الفرعونى، والذي يربط بين مجموعة معابد الكرنك ومعبدالأقصر بطول ٢٧٠٠ من خلال ممر حجرى تتراص على جانبيه مئات التماثيل من تماثيل الكباش.

المصرى اليوم

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