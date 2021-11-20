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قمع الاحتجاجات السودانية ضد الانقلاب يودي بحياة 40 متظاهرًا خلال شهر

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قمع الاحتجاجات السودانية ضد الانقلاب يودي بحياة 40 متظاهرًا خلال شهر قمع الاحتجاجات السودانية ضد الانقلاب يودي بحياة 40 متظاهرًا خلال شهر
بينهم شاب توفي اليوم بعد إصابته برصاصة في الرأس

قمع الاحتجاجات السودانية ضد الانقلاب يودي بحياة 40 متظاهرًا خلال شهر

ارتفع عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في حملة قمع التظاهرات منذ انقلاب 25 أكتوبر في السودان إلى أربعين، بعد وفاة فتى، اليوم "السبت"، متأثراً بجروح خطرة أصيب بها الأربعاء الماضي؛ بحسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية.

وأفادت اللجنة في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، "بأن المواطن محمد آدم هارون "16 سنة" توفي متأثراً بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر.

وشهد الأربعاء الماضي سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصًا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم، التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية.

ودان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الخميس الماضي، القمع، ودعا الجيش إلى السماح باحتجاجات سلمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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