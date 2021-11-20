"الزياني" يطالب لبنان بتقديم إثبات حول إمكانية تغيير سلوك "حزب الله"

★ ★ ★ ★ ★

لفت إلى أن الوضع الحالي يتطلب دبلوماسية داخلية

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم "السبت": "إن على لبنان إثبات أن ميليشيا حزب الله المتحالفة مع إيران يمكنها تغيير سلوكها لرأب الصدع مع دول الخليج العربية".

وأضاف "الزياني" في كلمة له في "حوار المنامة": "إن هذا تحد للبنانين ليحاولوا أن يغيروا سياستهم حيال حزب لله وإيجاد سبل ينفذون فيها قراراتهم على الأرض؛ حيث رأينا تهديدات للسعوديين وتهريبًا للمخدرات، فكل هذه المسائل لا بد من تغييرها، وعند ذلك سيتمكن لبنان من التحسن، ونحن نهتم بالناس والمجتمعات المحلية اللبنانية"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن "الوضع الحالي يتطلب دبلوماسية داخلية، ويمكننا أن نوفر الدعم في محاولة إيجاد حل للمستقبل".