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مليون و٣٩١ ألف مواطن تلقوا اللقاح ضد بالغربية

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مليون و٣٩١ ألف مواطن تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بالغربية مليون و٣٩١ ألف مواطن تلقوا اللقاح ضد بالغربية

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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تلقي مليون و٣٩١ ألف و١٣ مواطن للقاح ضد المستجد باللقاحات المتعددة وفق تقارير مديرية الصحة، ويشمل هذا العدد المواطنين المقيمين، المسافرين والعاملين بالجامعة وطلابها.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار حملات تلقي اللقاح سواء في المراكز الثابتة أو المتنقلة التي تقوم بها مديرية الصحة، مع استمرار تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ٣ أيام.

وأضاف المحافظ إلى تطعيم جميع العاملين بالوحدات المحلية بداية من الديوان العام وحتى الوحدات القروية، مناشداً المواطنين بالإسراع للتسجيل لتلقى اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية في الوقت الحالي للوقاية من الفيروس، ذلك إلى جانب ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات، غسل الأيدي والتباعد وتجنب الأماكن المزدحمة حرصا على صحتكم وصحة عائلاتكم.

المصرى اليوم

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