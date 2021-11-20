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بث مباشر.. ليستر سيتي (0) – (0) تشيلسي (لحظة بلحظة)

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بث مباشر.. ليستر سيتي (0) – (0) تشيلسي (لحظة بلحظة) بث مباشر.. ليستر سيتي (0) – (0) تشيلسي (لحظة بلحظة)

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متابعي موقع المصري اليوم الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ليستر سيتي وتشيلسي، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل تشيلسي صدارة جدول ترتيب «بريميرليج» برصيد 26 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة،

تشكيل ليستر سيتي: شمايكل، ألبرايتون، أمارتي، إيفانز، سويونكو، كاستانييه، سوماري، نديدي، بارنز، لوكمان، جيمي فاردي.

تشكيل تشيلسي: ميندي، تشالوباه، تياجو سيلفا، روديجير، رييس جيمس، كانتي، جورجينيو، بن تشيلويل، ماسون ماونت، كاي هافرتز، هودسون أودوي.

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