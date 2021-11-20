أخبار عاجلة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
اتجاه في الإسماعيلي لتغريم شكري نجيب ماليًا -
رئيس مدينة دسوق يتابع رصف شوارع حي مكة -
ورشة عمل مكثفة لوعاظ وواعظات الأزهر حول حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة -
«شيء خطير يحدث».. مستشار بايدن : المتحور «أوميكرون» سيظهر تقريبا في كل مكان -
رشوان توفيق: رأيت ابني متوفيا في المنام قبل وفاته -
رشوان توفيق : «رأيت سيدنا محمد وعيسى وإبراهيم وستنا مريم في المنام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد تأخر ثلاثة شهور.. طالبان تبدأ في صرف رواتب الموظفين

Print
بعد تأخر ثلاثة شهور.. طالبان تبدأ في صرف رواتب الموظفين بعد تأخر ثلاثة شهور.. طالبان تبدأ في صرف رواتب الموظفين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت إدارة طالبان الأفغانية في دفع الرواتب لموظفي اعتبارا من اليوم السبت، بعد أن ظلت متأخرة عن آلاف من العاملين في الحكومة الأفغانية لفترة تصل إلى ثلاثة شهور.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر «وزارة المالية تقول إنه ابتداء من اليوم ستدفع رواتب الأشهر الثلاثة الماضية لجميع العاملين والموظفين الحكوميين بالكامل»، وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام عالمية اليوم.

ويعاني آلاف العاملين بالقطاع العام في أفغانستان، من توقف صرف رواتبهم، وسط قيود بنكية على السحب النقدي وارتفاع في السلع.

وقالت وزارة المالية في وقت سابق، إن حكومة أفغانستان تعكف على حل سلسلة من المشكلات التي تعوق سداد رواتب موظفي القطاع العام، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الجديدة لطالبان صعوبات لتنشيط الاقتصاد المتعثر.

ويعتمد أفغانستان على المساعدات، والذي تعرض لاضطراب شديد بعد سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة كابول في أغسطس الماضي، حيث يعد تأخر صرف الرواتب من الأزمات العديدة التي تواجهها الإدارة الجديدة.

وحذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، من تفاقم الأزمة، قائلا في تصريحات لوكالة أسوشتيد برس أمس الجمعة إن «المشكلة الرئيسية في أفغانستان ليست الجوع، بل نقص السيولة لدفع الرواتب لتقديم الخدمات الاجتماعية التي كانت موجودة في السابق».

يذكر ان الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان، حذر في وقت سابق من أن البلاد «على شفا كارثة إنسانية» وأن اقتصادها المنهار يزيد من مخاطر التطرف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجعات كبيرة في أسعار الذهب بمصر .. المعدن الأصفر رايح فين ؟

تراجعات كبيرة في أسعار الذهب بمصر .. المعدن الأصفر رايح فين ؟

شعبة الملابس الجاهزة: لا زيادة في أسعار المنتجات الشتوية

شعبة الملابس الجاهزة: لا زيادة في أسعار المنتجات الشتوية

«أول ديسمبر».. وزير الصحة يعلن تنفيذ قرار الحكومة بشأن كورونا

«أول ديسمبر».. وزير الصحة يعلن تنفيذ قرار الحكومة بشأن كورونا

مشكلات النسيج ومصنع «كيما» أمام «صناعة النواب».. وأوضاع البورصة باللجنة الاقتصادية

مشكلات النسيج ومصنع «كيما» أمام «صناعة النواب».. وأوضاع البورصة باللجنة الاقتصادية