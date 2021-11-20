بعد تأخر ثلاثة شهور.. طالبان تبدأ في صرف رواتب الموظفين

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بدأت إدارة طالبان الأفغانية في دفع الرواتب لموظفي الحكومة اعتبارا من اليوم السبت، بعد أن ظلت متأخرة عن آلاف من العاملين في الحكومة الأفغانية لفترة تصل إلى ثلاثة شهور.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر «وزارة المالية تقول إنه ابتداء من اليوم ستدفع رواتب الأشهر الثلاثة الماضية لجميع العاملين والموظفين الحكوميين بالكامل»، وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام عالمية اليوم.

ويعاني آلاف العاملين بالقطاع العام في أفغانستان، من توقف صرف رواتبهم، وسط قيود بنكية على السحب النقدي وارتفاع في أسعار السلع.

وقالت وزارة المالية في وقت سابق، إن حكومة أفغانستان تعكف على حل سلسلة من المشكلات التي تعوق سداد رواتب موظفي القطاع العام، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الجديدة لطالبان صعوبات لتنشيط الاقتصاد المتعثر.

ويعتمد اقتصاد أفغانستان على المساعدات، والذي تعرض لاضطراب شديد بعد سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة كابول في أغسطس الماضي، حيث يعد تأخر صرف الرواتب من الأزمات العديدة التي تواجهها الإدارة الجديدة.

وحذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، من تفاقم الأزمة، قائلا في تصريحات لوكالة أسوشتيد برس أمس الجمعة إن «المشكلة الرئيسية في أفغانستان ليست الجوع، بل نقص السيولة لدفع الرواتب لتقديم الخدمات الاجتماعية التي كانت موجودة في السابق».

يذكر ان الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان، حذر في وقت سابق من أن البلاد «على شفا كارثة إنسانية» وأن اقتصادها المنهار يزيد من مخاطر التطرف.