خط ساخن لتلقي شكاوي الأمطار في أشمون

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استعد مركز ومدينة أشمون للتعامل الفوري مع تقلبات موجات الطقس في موسم الشتاء، طبقًا لتوجيهات محافظ المنوفية، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، على رفع درجة الإستعداد القصوي بنطاق مركز أشمون لمجابهة نوات موسم الشتاء وتقلبات الطقس وتحسبا لإحتمالية سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وكلف «سرور» السادة نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل والفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون بمراجعة كافة المعدات وسيارات الكسح وشفط المياة التابعة للشركة، وكذا القيام بنظافة وتطهير كافة بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف وذلك إستعداداً للتعامل الفورى والسريع مع أي أحداث أو أزمات طارئة من أمطار وسيول والوقوف على جاهزية الشركة لمجابهة موسم الشتاء.

وذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موجها بمتابعة أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإتخاذ كافة التدابير اللازمة وذلك بالتنسيق مع شركة كهرباء أشمون منعاً من حدوث أي أضرار أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامة المواطنين، وأشار سرور إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان عام مجلس مدينة أشمون والوحدات المحلية، لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار للتقليل من الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظل الأجواء الجوية الصعبة.