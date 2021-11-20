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محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع ويتابع التخلص من مخلفات الأمطار

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محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع ويتابع التخلص من مخلفات الأمطار محافظ كفر الشيخ يتفقد الشوارع ويتابع التخلص من مخلفات الأمطار

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت، عددًا من شوارع العاصمة، لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وتفقد مواقف سيارات الأجرة، وعدد من أحياء شرق مدينة كفر الشيخ، ومنها شارع الدلتا، وشارع المصنع، وشارع الضرائب، وشارع عبدالهادي راضي، وحي الـ47.

وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

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