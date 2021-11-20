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فتح باب استقبال أفلام الدورة 27 لمهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط

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فتح باب استقبال أفلام الدورة 27 لمهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط فتح باب استقبال أفلام الدورة 27 لمهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط

لاقتراحات اماكن الخروج

قرر مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط فتح باب استقبال الأفلام لدورته ال 27، التي تنتطلق في الفترة ما بين 11 وحتى 13 مارس المقبل 2022، بمسابقة الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية التي تعكس جوانب من واقع وأحلام المجتمعات المتوسطية.

وأكد المهرجان في بيان له: لمن يريد التقدم من جانب المخرجين والمخرجات ا أن يقوموا بعملية التسجيل بموقع المهرجانwww.festivaltetouan.org

وأضاف البيان: يتوجب أن تكون الأفلام المقترحة في صيغتها الأصلية وبحوارات مترجمة إلى الفرنسية أو إلى الإنجليزية، وفي شكل DCP، وألا تكون قد شاركت بأحد المهرجانات بالمغرب أو تم بثها في الويب، وان تكون الأفلام المشاركة يجب أن تكون منتجة سنة 2021 و2022.

وتابع: سيتم إغلاق باب التسجيل 31 يناير 2022، أما الإعلان عن نتائج الاختيارات فسيتم بالموقع الإلكتروني للمهرجان قبل 11 فبراير 2022.

المصرى اليوم

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