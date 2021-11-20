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«الأمن الاقتصادي» يواصل جهوده لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

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«الأمن الاقتصادي» يواصل جهوده لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون «الأمن الاقتصادي» يواصل جهوده لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3404 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13605 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط 275 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحرى مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 153 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، و1373 قضية تموينية متنوعة .

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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