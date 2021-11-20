السياح الأجانب يستمتعون بالشمس والنيل بفنادق الأقصر

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سحر الطقس وسطوع الشمس نهارًا والرياح المنعشة في الأقصر، ساهم في توافد عظيم للأفواج السياحية من حول العالم لزيارة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، للإستمتاع بالطقس المميز والدافئ بالأقصر بجانب مشاهدة عظمة الحضارة المصرية القديمة.

سياح أجانب في الاقصر

ورصدت«المصرى اليوم» توافد السياح من دول أمريكا وروسيا وبيلاروسبا ورومانيا والبرتغال وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية، وسط بهجة وفرحة كبيرة بالطقس المميز في عاصمة السياحة حول العالم .

سياح أجانب في الاقصر

ووفقا للخبير السباحى محمد عثمان، إن توافد وزيارات السائحين على معابد الكرنك تسير بصورة طبيعية تمامًا، موضحا أن رحلات اليوم الواحد القادمة من مدن البحر الأحمر والرحلات السياحية المباشرة القادمة من عدد من الدول تساهم بشكل كبير في إنعاش الحركة السياحية الوافدة للاقصر وما ترتب عليها من حراك كامل في الفنادق والرحلات النيلية والبالون الطائر والمقاصد الأثرية بجانب انتعاش حركة البيع والشراء للعاملين بالقطاع السياحى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد في حركة السياحة في الأقصر وذلك بعد الاحتفالية العالمية التي ستتم الخميس المقبل لافتتاح طريق الكباش كاهم وأكبر متحف مفتوح في العالم وما سبحققه من جذب سياحى أكبر للمدينة باعتباره الطريق التاريخى الأطول في العالم بطول ٢٧٠٠ متر يربط بين معابد الكرنك ومعبدالأقصر.