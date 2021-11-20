«حليم» سبق «بيكا» في عدم إجازته من لجنة الاستماع.. «زيطة» نجوم المهرجانات

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لم يخترع هاني شاكر قانون لمحاربة مطربي المهرجانات، بل احترم قانون ولوائح نقابة المهن الموسيقية التي يترأسها، وحرص على خضوعهم أكثر من مرة للجنة الاختبارات التي تضم قامات كبيرة في الموسيقى وفشلوا في اقناعهم بموهبتهم وأصواتهم باعتراف صريح من أعضاء اللجنة ومن بينهم الموسيقار حلمي بكر وهاني شنوده ومحمد ضياء.

ومع كل مرة كان «شاكر» يطالبهم بضرورة تقنين أوضاعهم، ومن يصلح يستمر ومن لا يصلح يكتفي بأن يخاطب جمهوره من خلال اليوتيوب، وعمر كمال واستمراره في الغناء وعدم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين خير دليل على كلامي.

عبدالحليم حافظ - صورة أرشيفية

نعود بالزمن سنوات للوراء، لكم أن تتخيلوا أن لجنة اعتماد الأصوات بالاذاعة، التي كانت منوطه باعتماد الأصوات التي تغني في الإذاعة رفضت صوت العندليب الأسمر عبدالحليم في البداية وأعترضوا على طريقة أدائه وكانت تضم مصطفي رضا مدير معهد الموسيقي العربية وقتها ونقيب الموسيقيين آنذاك عبدالحميد عبدالرحمن، وتقدم «حليم» مرة أخرى إلى لجنة الاستماع وكانت تضم تلك المرة الموسيقار محمد عبدالوهاب، أم كلثوم، محمد القصبجي، رياض السنباطي، حافظ عبدالوهاب، وتم اعتماده وقتها مطربًا بالاذاعة.

أغنية هتعدى للفنان هاني شاكر - صورة أرشيفية

وبعد صدور عدة ألبومات للمطرب الكبير مصطفى قمر، فكر أن يتقدم للجنة الاستماع بالاذاعة، وفشل في اقناعهم وقتها ولم يحصل على الاعتماد، لماذا لم يثار كل هذا الجدل وقتها؟، لينجح أحمد سمير بعدها أن يضمه لحفلات ليالي التلفزيون.

حكيم - صورة أرشيفية

بالمناسبة حكيم، أيضًا أعترض عليه مدير عام الرقابة في بداية التسعينيات حمدي سرور وأصر على اعتباره مونولوجيست في أول ألبوم له، ولم يصنفه كمطرب، رغم انه يعتبر أهم وأكبر مطرب شعبي في كل الوطن العربي، ولم يهاجم حمدي سرور وقتها.

- صورة أرشيفية

المطربة حنان أيضًا التي اكتشفها الموسيقار عمار الشريعي وضمها لفريقه الأصدقاء، رفضت لجنة الاستماع اعتمادها كمطربة في الإذاعة.

الأمور من وجهة لا تحتاج لكل هذا الجدل والقيل والقال، هاني شاكر لم يخطىء، هذه الموجة من الأغاني تسببت في تلوث سمعي للأسف بالمجتمع، وهم ممنوعين فقط من مخاطبة الجماهير على خشبة المسرح، ولكنهم في نفس الوقت أصواتهم موجودة عبر اليوتيوب والـ دي دجي، واذا شاركوا بأغنية أو كممثلين في فيلم سينمائي ليس هناك أية مشكلة، هاني شاكر لم ينفي هؤلاء، لكن أصواتهم لا تصلح للغناء.

الفنان هانى شاكر - صورة أرشيفية

وأتساءل لماذا يحاول مطربو المهرجانات تصدير صورة مخالفة للواقع، بمساعدة شخصيات عامة وكبرى بحملات دعم غير مفهمومة؟، الفاصل في الأمر من وجهة نظري هل تلك الأصوات صالحة للغناء أم لا؟، حمو بيكا نفسه أكد في أخر فيديو له انه ليس مطربًا، وصوته وحش، لكن الناس بتحبه، كفى حديثًا في هذا الأمر، هاني شاكر ينتصر للفن الحقيقي في النهاية وليس ضد أي لون من الغناء على الاطلاق كما أكد لي في أكثر من تصريح، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.