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رسميًا.. وزارة الحج والعمرة تحدد شروط الصلاة في المسجد النبوي

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رسميًا.. وزارة الحج والعمرة تحدد شروط الصلاة في المسجد النبوي رسميًا.. وزارة الحج والعمرة تحدد شروط الصلاة في المسجد النبوي

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في شروط الصلاة في المسجد النبوي، مؤكدة أنها لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا» ولا تحتاج إلى موعد، وفقًا لـ«عكاظ».

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في المسجد النبوي لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا» ولا تحتاج إلى موعد، لكن يشترط إبراز تطبيق «توكلنا» وأن تكون الحالة الصحية للشخص «محصنًا بجرعتين» ضد أو «محصنا متعافيا»، أو «محصنا» بجرعة أولى وأكمل 14 يوما.

وأشارت إلى أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيهما إصدار تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، داعية إلى متابعة التطبيق باستمرار لإمكانية الحجز حسب الأوقات المتاحة.

ولفتت الوزارة إلى أن الدخول للمسجد النبوي يتم أيضا بموجب إبراز تطبيق «توكلنا».

المصرى اليوم

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