إصابة ١٦ في انقلاب ميكروباص ببني سويف

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أُصيب 16 راكبا في حادث سير، وقع اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بترعة قرية دلهانس، بمركز الفشن، جنوب بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث سير وقع، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة اجرة «ميكروباص» بترعة قرية دلهانس، بمركز الفشن، نتج عنه اصابة 16 راكبًا.

ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، وهم: «صباح م.أ» 65 سنة، و«عبدالستار ع.ع» 65 سنة، و«امير أ.ح» 61 سنة، و«وفاء ع.ح» 26 سنة، و«حبيبة م.ك» 15 سنة، و«ندى م.ك» 15 سنة، و«اسامة م.ع» 46 سنة، و«ليلى ح.ط» 20 سنة، و«هشام ن.ا» 17 سنة، و«عبير س.م» 18 سنة، و«نهى ع.س» 37 سنة، و«اسماء أ.ع» 28 سنة، و«صفاء ب.م» 25 سنة، و«أم الخير ع.م» 42 سنة، و«شيماء ع.م» 22 سنة، و«محمد .أم» 26 سنة، جميعهم يقيمون عزبة مجاهد بمركز الفشن.

وجرى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.