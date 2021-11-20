أخبار عاجلة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
اتجاه في الإسماعيلي لتغريم شكري نجيب ماليًا -
رئيس مدينة دسوق يتابع رصف شوارع حي مكة -
ورشة عمل مكثفة لوعاظ وواعظات الأزهر حول حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة -
«شيء خطير يحدث».. مستشار بايدن : المتحور «أوميكرون» سيظهر تقريبا في كل مكان -
رشوان توفيق: رأيت ابني متوفيا في المنام قبل وفاته -
رشوان توفيق : «رأيت سيدنا محمد وعيسى وإبراهيم وستنا مريم في المنام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة ١٦ في انقلاب ميكروباص ببني سويف

Print
إصابة ١٦ في انقلاب ميكروباص ببني سويف إصابة ١٦ في انقلاب ميكروباص ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُصيب 16 راكبا في حادث سير، وقع اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بترعة قرية دلهانس، بمركز الفشن، جنوب بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث سير وقع، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة اجرة «ميكروباص» بترعة قرية دلهانس، بمركز الفشن، نتج عنه اصابة 16 راكبًا.

ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، وهم: «صباح م.أ» 65 سنة، و«عبدالستار ع.ع» 65 سنة، و«امير أ.ح» 61 سنة، و«وفاء ع.ح» 26 سنة، و«حبيبة م.ك» 15 سنة، و«ندى م.ك» 15 سنة، و«اسامة م.ع» 46 سنة، و«ليلى ح.ط» 20 سنة، و«هشام ن.ا» 17 سنة، و«عبير س.م» 18 سنة، و«نهى ع.س» 37 سنة، و«اسماء أ.ع» 28 سنة، و«صفاء ب.م» 25 سنة، و«أم الخير ع.م» 42 سنة، و«شيماء ع.م» 22 سنة، و«محمد .أم» 26 سنة، جميعهم يقيمون عزبة مجاهد بمركز الفشن.

وجرى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»

ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»