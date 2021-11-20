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الليلة.. عرض أول حلقات حدوتة «مريم»

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الليلة.. عرض أول حلقات حدوتة «مريم» الليلة.. عرض أول حلقات حدوتة «مريم»

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تنتظر الطفلة ريم عبدالقادر عرض أول حلقات حدوتة «مريم» من مسلسل «زى القمر» على قناة cbc، بدءًا من الليلة8 مساء، والإعادة الساعة 2.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، حيث انتهى صناع العمل من تصوير كافة مشاهد الحدوتة خلال الأيام الماضية، وطرحت القناة البرومو الترويجي قبل العرض.

حدوتة «مريم» تقوم ببطولتها الطفلة ريم عبدالقادر والفنانة رشا مهدى، عفاف شعيب، اسلام حافظ، هاجر الشرنوبى، حسام فارس، وعدد من الأطفال وضيفة الشرف سارة الشامى، وتأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد وإخراج معتز حسام.

تدور أحداث العمل حول «مريم» والتى تنشأ في ملجأ أيتام، حيث تناقش الحدوتة الحياة داخل ملاجىء الايتام ومعاناة الأطفال فيها، وتتطرق إلى قضية التبنى وأنه من الممكن أن تتبنى أسرة لطفل أو طفلة رغم امتلاكهم أبناء وهو ما يحدث حدوتة مريم وذلك في اطار درامى اجتماعى.

المصرى اليوم

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