«أمن المنافذ» يواصل حملاته لضبط المخالفين

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 6 قضايا أبرزها هواتف محمولة وأمتعة شخصية.

وفى مجال الأمن العام ضبط 44 قضية، و1290 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

أما في مجال تنفيذ الأحكام فتم تنفيذ 249 حكما قضائيا متنوعا، و9 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.