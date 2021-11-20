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ضبط عنصر إجرامي بحوزته 4.8 كيلو هيروين وسلاح ناري في الشرقية

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ضبط عنصر إجرامي بحوزته 4.8 كيلو هيروين وسلاح ناري في الشرقية ضبط عنصر إجرامي بحوزته 4.8 كيلو هيروين وسلاح ناري في الشرقية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، عنصرًا إجراميًا بالشرقية بحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 4،800 كيلو جرام، وفرد محلي ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

المصرى اليوم

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