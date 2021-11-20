خلال أسبوع.. تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة والسحر والجمال ضُبط خلالها 50 متهم، وبحوزتهم 21 قطعة سلاح نارى و39 قطعة سلاح أبيض، و23 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3218 حكم قضائى متنوع، و310 قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 400 عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزتهم 208 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 558 قطعة سلاح نارى أبرزها 41 بندقية آلية و87 بندقية مششخنة وغير مششخنة و16 مسدس و414 فرد محلى، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 2 بندقية آلية و6 بنادق مششخنة .

أما في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 6 تشكيل عصابى، ضموا 24 متهم، إرتكبوا 31 حادث سرقة متنوعة، وكشف غموض 69 حادث متنوع، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 97 متهماً.

وفى في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 376420 حكم قضائى بإجمالى 30021 متهم، وفى مجال الأمن الإقتصادى تم ضبط 9101 قضية تموينية متنوعة.

وقضايا التيار الكهربائى، تم ضبط 82973 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 67٫095٫715 مليون جنيه.

وتم ضبط 2279 قضية في مجال التهرب الضريبى، وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2٫055٫603 مليون جنيه .

وفى مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 33 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والإختلاس والإضرار بالمال العام بقيمة إجمالية بلغت 81٫751٫392 مليون جنيه.

وفى قضايا النقل والمواصلات، تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 8 متهمين، إرتكبوا 4 وقائع متنوعة، و1615 قضية متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط 188 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و1106 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و6743 قضية تموينية متنوعة، و1697 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 10249 أرجيلة.

أما في مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1364 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1495 متهم، وقضيتين غسل الأموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة 70 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا بإجمالى 15 متهم بمضبوطات بلغت 2 طن و307 كيلو جرام.

فيما تم ضبط 251437 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 37231 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6014 موقف عشوائى، و24235 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس «الخوذة».

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط 16 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل، و84 قضية متنوعة، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 676 قضية ومخالفة متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.