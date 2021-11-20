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ملاك محلات ذهب: 3 ورديات حراسة زيادة تكلفة
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:53 مساءً
تجهيز التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:53 مساءً
تركيب 12 عمود إنارة وتنفيذ حملة إشغالات بالعجوزة في الجيزة
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
سفير مصر في جنوب إفريقيا: لا إصابات بين أفراد الجالية بـ أوميكرون
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
هل مصر هي مصدر إصابة سيدة بلجيكية بمتحور «أوميكرون»؟.. متحدث «الصحة» يوضح
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
مسؤول بريطاني: سلالة أوميكرون قد تكون قادرة على مقاومة اللقاحات
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
خبيرة تغذية علاجية تكشف عن مشروب يساهم في كسر ثبات الوزن
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نتوقع وصول زوار معرض إيديكس إلى 30 ألفًا
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
الكنيسة اللاتينية بمصر تحتفل بختام سنة القديس يوسف
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السبت 27 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
تواصل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «كنيسة شمال إفريقيا تراثها ومصيرها»
-
السبت 27 نوفمبر 2021 10:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
شاهد ما حدث عندما حاول مراسل CNN اختبار القيادة الذاتية بسيارة تسلا في شارع مزدحم
فيديو
cnn arabic
السبت 20 نوفمبر 2021 02:28 مساءً
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