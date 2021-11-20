عبير موسى: "الإخوان" نهبوا خزينة تونس ويريدون الفوضى.. أصبحنا أضحوكة

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مطالبات بتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي للجماعة وتجميد أرصدتها البنكية

اتهمت رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، السبت، الإخوانَ بنهب خزينة البلاد؛ لافتة إلى أن "الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي"، و"يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

وذكرت "موسى"، خلال وقفة احتجاجية، أن "الإخوان نهبوا خزينة تونس"؛ مشيرة إلى أنهم "يريدون سيادة الفوضى في البلاد".

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر وفق "سكاي نيوز عربية": "قريبًا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعاني من أضعف نسبة نمو في المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويًّا عن التعليم.. أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون إلى أين وصلنا".

ونظم الحزب الدستوري الحر، اليوم، وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك "الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية".

ويطالب الحزب أيضًا -حسب ما جاء في بيانه- بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.