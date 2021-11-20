أخبار عاجلة

ملاك محلات ذهب: 3 ورديات حراسة زيادة تكلفة -
تجهيز التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام -
تركيب 12 عمود إنارة وتنفيذ حملة إشغالات بالعجوزة في الجيزة -
سفير مصر في جنوب إفريقيا: لا إصابات بين أفراد الجالية بـ أوميكرون -
هل مصر هي مصدر إصابة سيدة بلجيكية بمتحور «أوميكرون»؟.. متحدث «الصحة» يوضح -
مسؤول بريطاني: سلالة أوميكرون قد تكون قادرة على مقاومة اللقاحات -
خبيرة تغذية علاجية تكشف عن مشروب يساهم في كسر ثبات الوزن -
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نتوقع وصول زوار معرض إيديكس إلى 30 ألفًا -
الكنيسة اللاتينية بمصر تحتفل بختام سنة القديس يوسف -
تواصل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «كنيسة شمال إفريقيا تراثها ومصيرها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

شهيرة تدعم هاني شاكر: «لا تحزن نحن الآن في زمن العبث»

Print
شهيرة تدعم هاني شاكر: «لا تحزن نحن الآن في زمن العبث» شهيرة تدعم هاني شاكر: «لا تحزن نحن الآن في زمن العبث»

لاقتراحات اماكن الخروج

حرصت الفنانة شهيرة حمدي على دعم نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر، بعد قراره الأخير بمنع 20 مؤدي لأغاني المهرجانات من الغناء.

وكتتب «شهيرة» منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة :«هاني شاكر لا تحزن نحن الآن في زمن العبث، والقامات ليس لهم مكان إلا في قلوب من رحم ربي».

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على (الشهير بمسلم)، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»

ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»