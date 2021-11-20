تجديد حبس 3 أشقاء بتهمة قتل خالهم بسبب الميراث في حلوان

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم السبت، حبس 3 أشقاء 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل خالهم بمنطقة عزبة زين بمدينة حلوان، بسبب الخلاف على الميراث.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من مستشفى حلوان العام، باستقبال «عيد. س» 51 سنة، وبه عدة إصابات وتبين أنه وصل إلى المستشفى متوفيا.

وأفادت التحريات بوقوع مشاجرة بين المجنى عليه وأبناء شقيقته، قام أحدهم بالتعدى على خاله بقطعة حديدية على رأسه أودت بحياته في الحال، بسبب خلافات على الميراث.

وتبين من المعاينة أن المتهمين تعدوا على خالهم باستخدام ماسورة حديدية أعلى رأسه، ألقى القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم والتجديد في الأوقات المحددة.