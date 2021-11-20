مشروع قانون بالنواب لتجريم القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا

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تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ومعاها ٦٠ آخرون.

وخصصت عبدالحليم في مشروع القانون أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.

كما حدد مشروع القانون بمعاقبة كل من يخالف نص المادة (مناقشة الشهود) بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.

وجاء في مشروع القانون أنه يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.