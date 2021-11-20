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محافظ المنوفية يلتقي «مالك» مريض ضمور العضلات.. ويقرر صرف مساعدة مالية عاجلة

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محافظ المنوفية يلتقي «مالك» مريض ضمور العضلات.. ويقرر صرف مساعدة مالية عاجلة محافظ المنوفية يلتقي «مالك» مريض ضمور العضلات.. ويقرر صرف مساعدة مالية عاجلة

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التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، بمكتبه بالديوان العام بوالد الطفل «مالك» البالغ من العمر 4 سنوات، والذي يعانى مرض ضمور العضلات الدوشيني من الدرجة الأولى.

استمع محافظ المنوفية من والد الطفل عن الحالة الصحية لابنه، والذي يعانى من هذا المرض منذ عامه الأول في الحياة مما منعه من ممارسة حياته بشكل طبيعى، وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة تساعده على تحمل نفقات العلاج.

كما وجه بإعداد خطاب لوزارة الصحة والسكان لضم حالة الطفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي لتوفير العلاج اللازم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لممارسة حياته بشكل طبيعى، مؤكدا على متابعته الشخصية لحالة الطفل.

المصرى اليوم

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