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كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك في مصرف بالقاهرة

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كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك في مصرف بالقاهرة كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك في مصرف بالقاهرة

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات العثور على جثة سائق توك توك مقتولًا بأحد المصارف الفرعية بمنطقة المرج في القاهرة، تبين من التحريات أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة والاستيلاء على التوك توك قيادة المجني عليه، ألقي القبض عليهما واعترفا بالجريمة.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة بمصرف فرعي بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص عُثر على جثة سائق «توك توك»، مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة «التوك توك» قيادة المجني عليه، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، و«التوك توك» المستولى عليه.

المصرى اليوم

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