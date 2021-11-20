مورينتس يختار لاعبه المُفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021

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اختار نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق فرناندو مورينتس لاعب وسط تشيلسي جورجينيو للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021.

يريد مورينتس أن تُمنح الكرة الذهبية مرة واحدة للاعب آخر لا يلعب في مركز المهاجم، يعتقد الإسباني البالغ من العمر 45 عامًا أن اللاعبين الذين لا يسجلون الأهداف دائمًا لا يزالون يمثلون قيمة لأنديتهم.

يشعر مورينتس أن موسم 2020-21 المذهل لجورجينيو يجب أن يكافأ بجائزة الكرة الذهبية 2021، في حديثه إلى فابريزيو رومانو، قال مورينتس: «كل واحد منا لديه ما يفضله، أعتقد أنهم سيعطونها للاعب مُهاجم، أنا متأكد، أستطيع أن أقول تلك التي سيصوت الجميع لها الآن، ولكن هناك لاعب قدم موسما رائعا وهو جورجينيو».

وأضاف: «أنا من مشجعي ريال مدريد، لكنني سأعطيها لجورجينيو، نحن ننظر دائمًا إلى نفس اللاعبين، أولئك الذين يسجلون الأهداف، يتم استبعاد اللاعبين من المراكز الأخرى من الكرة الذهبية ولكن هؤلاء اللاعبين مهمين للغاية أيضًا».

وقدم جورجينيو موسمًا رائعًا 2020-21 لكل من النادي والمنتخب. وقاد لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا تشيلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا قبل الفوز ببطولة أوروبا 2020 مع إيطاليا. من بين جميع المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021، وحصل جورجينيو على أكبر عدد من الكؤوس في الموسم الماضي.

ولم يفز أي لاعب من تشيلسي بجائزة الكرة الذهبية على الرغم من تاريخ البلوز الغني في الآونة الأخيرة. جاء أقرب لاعب لتشيلسي للفوز بالجائزة المرموقة في عام 2005 عندما أنهى فرانك لامبارد المركز الثاني خلف رونالدينيو.

وعلى الرغم من موسم 2020-21 الرائع الذي خاضه جورجينيو، فإن المهاجمين ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021. سجل ليفاندوفسكي عددًا كبيرًا من الأهداف لبايرن ميونيخ خلال المواسم القليلة الماضية. وسجل المهاجم البالغ من العمر 33 عاما 48 هدفا في 40 مباراة مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، قاد ليونيل ميسي الأرجنتين إلى فوزها الأول بكأس كوبا أمريكا منذ عام 1993. ويهدف المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا إلى الفوز بجائزة الكرة الذهبية السابعة في الأيام المقبلة.