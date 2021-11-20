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حبس شاب ٤ أيام ضرب شقيقته بسكين في بني سويف

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حبس شاب ٤ أيام ضرب شقيقته بسكين في بني سويف حبس شاب ٤ أيام ضرب شقيقته بسكين في بني سويف

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أمر المستشار مصطفى المتناوى، المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس شاب طعن شقيقته ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة تهمة الشروع في القتل للمتهم.

وأكد شهود العيان، قيام المتهم بطعن شقيقته بسبب خلافات بينهما، كما تسلمت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية ملابس المتهم التي عليها بقع دماء للمجنى عليها وسكين مستخدم في الواقعة كما طلبت النيابة تحريات الشرطة.

وكان شاب في العقد الرابع من العمر طعن شقيقته بسكين في إحدى قرى مركزالواسطى، إثر مشاجرة نشبت بينهما، وتم نقل المصابة لتلقي العلاج.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول «ش.م.ع» 35 عامًا، إلى إحدى المستشفيات الخاصة مصابة بجرح قطعي نافذ في البطن، إثر مشاجرة نشبت بينها وشقيقها بإحدى القرى التابعة لمركز الواسطى.

المصرى اليوم

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