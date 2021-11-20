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استدرجها للاعتداء عليها ثم قتلها.. القبض على قاتل الطفلة شهد

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استدرجها للاعتداء عليها ثم قتلها.. القبض على قاتل الطفلة شهد استدرجها للاعتداء عليها ثم قتلها.. القبض على قاتل الطفلة شهد

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تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن المنوفية من القبض على «ح. ش»، 38 سنة، قاتل الطفلة شهد 15 سنة، ابنة قرية ساقية المنقدي، التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية.

اعترف المتهم في أقواله، أنه قام باستدراجها داخل منزله، وحاول الاعتداء عليها، ولمقاومة شهد له قام بقتلها وإلقاء جثمانها بالقرب من مدارس القرية أسفل المُحول الكهربائي.

يذكر أنه كانت الطفلة قد تغيبت عن منزلها ليومٍ كامل بعد انتهاء اليوم الدراسي، وقام أهالي مركز أشمون بوضع صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في البحث عنها.

وكان قد تلقى اللواء سالم مهنا الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بالعثور على جثمان شهد محمد سعيد نافع، طالبة بقرية ساقية المنقدي وتبلغ من العمر 15 عاما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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