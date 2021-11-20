غدًا.. إعلان قوائم المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة الإسكندرية

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تعلن اللجان السداسية المنوط بها الإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الاسكندرية للعام الجامعى 2021/ 2022، والموجودة فى 21 كلية، القوائم المبدئية للمرشحين، غدًا الأحد.

وقال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب ، عميد كلية الطب، أن البرنامج الانتخابى للعملية الانتخابية، يتضمن تلقي الطعون على المرشحين يوم الإثنين ٢٢ نوفمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء ٢٤ نوفمبر ، وبدء الدعاية الانتخابية ٢٥ نوفمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد ٢٨ نوفمبر والإعادة في اليوم التالي، فيما تجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم الثلاثاء ٣٠ نوفمبر، واليوم التالي ١ ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس ٢ ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وأوضح أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بلغ ١٢٨٩، طالب وطالبة، من كافة كليات الجامعة، مشيراً أن الجامعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية، والوقائية، لمشاركة الطلاب بشكل آمن، ودعا كافة الطلاب للمشاركة في العملية الإنتخابية، للإنتخاب ممثلاً عنهم، ليعبر عن تطلعاتهم خلال العام الحالى.

وأشار الى أن الجامعة تتابع سير العملية الأنتخابية، من خلال غرفة عمليات، تعمل على مدار الساعة، يوميا، حتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي لانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر المقبل.