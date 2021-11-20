إحباط تهريب كمية من الحشيش بحوزة 4 إثيوبيين
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه،...
فيفا: المنتخب السعودي يصعد إلى المركز 48 عالميا
صعد المنتخب السعودي في تصنيفات المنتخبات الوطنية لشهر نوفمبر الجاري إلى المركز 48 عالمياوحافظ منتخب بلجيكا على صدارة للترتيب ويليه...
أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية وتقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو...
عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من "تفاقم سريع" للجفاف في الصومال حيث يواجه 2.3 مليون شخص نقصًا خطيرًا في المياه والغذاء يمكن أن...
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (42) حالة، فيما...
جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من...
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب كمية من الخمور، بلغت (3,612) زجاجة، كانت جميعها مخبأة...