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إحباط تهريب كمية من الحشيش بحوزة 4 إثيوبيين

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ضبط 13906 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

fd3c5ac262.jpg الرياض : الوطن
9a28e08d54.jpg15 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط سوري احتال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه،...

icon-byline.pngالدمام : الوطن
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

فيفا: السعودي يصعد إلى المركز 48 عالميا

صعد المنتخب السعودي في تصنيفات المنتخبات الوطنية لشهر نوفمبر الجاري إلى المركز 48 عالمياوحافظ منتخب بلجيكا على صدارة للترتيب ويليه...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة تؤكد وقوفها ضد تمويل ودعم الأعمال الإرهابية

أكدت المملكة العربية وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية وتقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو...

icon-byline.pngالوطن
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

الصومال مهددة بتفاقم سريع للجفاف

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من "تفاقم سريع" للجفاف في الصومال حيث يواجه 2.3 مليون شخص نقصًا خطيرًا في المياه والغذاء يمكن أن...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ
809199967وزارة-الصحة

تسجيل 35 إصابة بكورونا وتعافي 42 حالة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (42) حالة، فيما...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية دون موافقتها

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

إحباط تهريب 3 آلاف زجاجة خمور في ⁧‫ميناء جدة الإسلامي‬⁩

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة لتهريب كمية من الخمور، بلغت (3,612) زجاجة، كانت جميعها مخبأة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : الوطن
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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