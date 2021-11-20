ضبط شخص بتهمة الترويج لـ201 قطعة أثرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بالترويج لـ201 قطعة يشتبه في أثريتها بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار بإشراف قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، بالتردد على دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية وحيازته قطع أثرية بقصد التربح من وراء بيعها لأحد عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته جوال بداخله تمثال مصنوع من البازلت بطول 60 سم على هيئة سيدة و200 قطعة عملات معدنية.

وبمعاينتها بمعرفة الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.