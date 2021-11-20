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سقوط حرامي «المقلة» بالمقطم

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سقوط حرامي «المقلة» بالمقطم سقوط حرامي «المقلة» بالمقطم

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالى من خزينة حديدية من داخل أحد المحال بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من صاحب مقلة ومحمصات باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالمحل ملكه وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمحل أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاملا بالمقلة محل البلاغ، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه استغل طبيعة عمله بالمقلة محل البلاغ وحيازته لنسخة من المفتاح الخاص بها وعقب انصراف العاملين بها تمكن من الدخول وقام بكسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمحل باستخدام أجنة وعتلة حديدية كانت بحوزته، والاستيلاء على المبلغ المالى من داخلها.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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