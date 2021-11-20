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مصادرة 6 طن سكر و540 زجاجة زيت مدعم وضبط 341 مخالفة تموينية في المنيا

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مصادرة 6 طن سكر و540 زجاجة زيت مدعم وضبط 341 مخالفة تموينية في المنيا مصادرة 6 طن سكر و540 زجاجة زيت مدعم وضبط 341 مخالفة تموينية في المنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين في المنيا، 341 مخالفة تموينية متنوعة، ومصادرة 8 طن سكر تمويني مدعم، و540 زجاجة زيت تمويني مدعم.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرًا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة بالمحافظة، بضبط 341 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 312 مخالفة مخابز، و29 مخالفة محلات ومواد بترولية.

ضمت المخالفات ضبط سيارة محملة ب 8 طن سكر تموينى مدعم وتم مصادرة الكميه، و540 زجاجة زيت تمويني مدعم.

تم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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