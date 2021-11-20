ضبط موظف بحوزته 200 عملة معدنية أثرية في الشرقية

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تمكنت مباحث الآثار، اليوم السبت، من ضبط موظف لحيازته 200 عملة معدنية أثرية تعود للعصر الفرعوني، بالشرقية.

ووردت معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، أكدتها التحريات تحت إشراف اللواء مدحت منتصر، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، تفيد بقيام «نور.أ» 46 سنة، موظف ومقيم بالعبور مطلوب التنفيذ عليه في 9 قضايا، بالاتجار وحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من وراء بيعها.

عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية برئاسة العميد محمد رجب، تحت إشراف اللواء محمد درديري، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، وتم ضبطه وبحوزته 200 عملة معدنية ترجع للعصرين اليوناني والروماني، وتمثال من البازلت الأسود بطول 60 سم ترجع للعصر الفرعوني، وبعرض تلك المضبوطات على لجنة من مفتشي الآثار أكدت أثريتها.

وأمر اللواء أيمن شاكر مساعد الوزير لقطاع السياحة والآثار بإحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة للتحقيق.