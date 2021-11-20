أخبار عاجلة

طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات -
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة -
مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر -
«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم استروكس فى السلام -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين -
كأس العرب .. سجل المُتوجين باللقب «العراق بالرقم القياسي» -
مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط موظف بحوزته 200 عملة معدنية أثرية في الشرقية

Print
ضبط موظف بحوزته 200 عملة معدنية أثرية في الشرقية ضبط موظف بحوزته 200 عملة معدنية أثرية في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الآثار، اليوم السبت، من ضبط موظف لحيازته 200 عملة معدنية أثرية تعود للعصر الفرعوني، بالشرقية.

ووردت معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، أكدتها التحريات تحت إشراف اللواء مدحت منتصر، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، تفيد بقيام «نور.أ» 46 سنة، موظف ومقيم بالعبور مطلوب التنفيذ عليه في 9 قضايا، بالاتجار وحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من وراء بيعها.

عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية برئاسة العميد محمد رجب، تحت إشراف اللواء محمد درديري، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، وتم ضبطه وبحوزته 200 عملة معدنية ترجع للعصرين اليوناني والروماني، وتمثال من البازلت الأسود بطول 60 سم ترجع للعصر الفرعوني، وبعرض تلك المضبوطات على لجنة من مفتشي الآثار أكدت أثريتها.

وأمر اللواء أيمن شاكر مساعد الوزير لقطاع السياحة والآثار بإحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة

سرقوا 34 موبيل.. سقوط موظف بإحدى شركات الاتصالات وزوجته بتهمة السرقة

مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر

مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر

«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

«المرور»: ضبط 3963 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان

«الداخلية» تواصل الإرتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الإهتمام بحقوق الإنسان