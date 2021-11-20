تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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بحثاً عن مواصلة عروضه المميزة بعد بداية مهتزة في مطلع الموسم يحل فريق أرسنال مساء اليوم السبت ضيفا على نظيره ليفربول على أرض ملعب الأنفيلد في واحدة من المواجهات الكلاسيكية في الكرة الإنجليزية.

وتأتي المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة البريميرليج ويبحث فيها فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على تواجدهم بين كبار المسابقة.

وحرص أرتيتا طوال الأيام الماضية على تجهيز لاعبيه لهذه المباراة الصعبة كما عمل على دراسة فريق ليفربول بدقة وشاهد مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي أمام وست هام والتي انتهت بخسارة الليفر بنتيجة 3-2.

ووفقاً للغيابات في صفوف فريق أرسنال والخطة التي وضعها ميكيل أرتيتا ينتظر أن يخوض المدفعجية المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: آرون رامسدال.

في خط الدفاع: بن وايت وجابرييل وكيران تيرني وتومياسو.

في خط الوسط: توماس بارتي ولوكونجا ومارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا وإيميل سميث روي وبيير إيميريك أوباميانج.