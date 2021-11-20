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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر أنه في ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن ضرورة حصول جميع المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومنهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة أو المترددون على المنشآت الحكومية للحصول على الخدمات.

أضافت أنه تم التوسع في تخصيص مراكز جديدة لتلقي اللقاح بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل في الأقصر، ومعها الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على المرضى والعاملين بالقطاع الطبي والمترددين على المنشآت الصحية.

وأفادت الرعاية الصحية بأن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلف الدكتور عادل تعيلب، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية، عمليات إنشاء وتخصيص مراكز إضافية جديدة لتلقي اللقاح بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح.