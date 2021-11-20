أخبار عاجلة

مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
من بينهم خالد الغندور ..مرتضى منصور ..أيمن بهجت قمر (حصاد المشاهير في أسبوع ) -
ضبط المتهم بقل «ميكانيكي» الفيوم -
«الداخلية» توزع «بطاطين» على أهالى «المحروسة والسلام» -
إحباط تهريب بضائع محظورة لميناء بورسعيد -
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالشرقية -
اقبال كبير على انتخابات الأهلي .. وحسن حمدي يدلي بصوته -
عائلة مارادونا تطالب بتحقيق آخر أمنياته في ذكرى رحيله الأولى -
لا تتناولوا بذور الفاكهة.. أستاذة سموم تحذر منها ومن «الأرملة السوداء» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تخصيص مراكز طبية جديدة بمستشفيات الرعاية الصحية لتلقي لقاح بالأقصر

Print
تخصيص مراكز طبية جديدة بمستشفيات الرعاية الصحية لتلقي لقاح فيروس كورونا بالأقصر تخصيص مراكز طبية جديدة بمستشفيات الرعاية الصحية لتلقي لقاح بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر أنه في ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن ضرورة حصول جميع المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومنهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة أو المترددون على المنشآت الحكومية للحصول على الخدمات.

أضافت أنه تم التوسع في تخصيص مراكز جديدة لتلقي اللقاح بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل في الأقصر، ومعها الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار ، وحفاظًا على المرضى والعاملين بالقطاع الطبي والمترددين على المنشآت الصحية.

وأفادت الرعاية الصحية بأن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلف الدكتور عادل تعيلب، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية، عمليات إنشاء وتخصيص مراكز إضافية جديدة لتلقي اللقاح بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا