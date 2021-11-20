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«مباحث »: ضبط 1210 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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«مباحث التموين»: ضبط 1210 قضية تموينية خلال 24 ساعة «مباحث »: ضبط 1210 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1210 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى القاهرة تم ضبط 13،1 طن أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

كما تم ضبط 4،65 طن مفروم لحوم ومصنعات لحوم معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية.

وتمكنت الحملات من ضبط المديرين المسئولين عن محلين لتجارة المشغولات الذهبية) بمحافظة القاهرة وبحوزتهما 1،780 كيلو جرام مشغولات ذهبية أشكال مختلفة مدموغة بدمغات مطموسة ويشتبه في كونها مقلدة لدمغات مصلحة دمغ المصوغات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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