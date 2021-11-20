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اليوم.. «المحافظين» ينظم حلقة نقاشية حول قانون الإجراءات الجنائية وآليات تحقيق العدالة والإنصاف

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اليوم.. «المحافظين» ينظم حلقة نقاشية حول قانون الإجراءات الجنائية وآليات تحقيق العدالة والإنصاف اليوم.. «المحافظين» ينظم حلقة نقاشية حول قانون الإجراءات الجنائية وآليات تحقيق العدالة والإنصاف

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ينظم حزب المحافظين، اليوم السبت، حلقة نقاشية حول «إشكاليات قانون الإجراءات الجنائية.. وأليات تحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا بمقر النادى السياسى للحزب بحى جاردن سيتى.

يدير الحوار النائب السابق طلعت خليل والأمين العام للحزب، ويتحدث خلال الجلسة النائب السابق ايهاب الخولى وعضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، يأتى ذلك بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والبرلمانيين والشخصيات العامة.

يُذكر أن حزب المحافظين ينظم عددا من الجلسات الحوارية خلال الأسبوع الجارى والقادم.

المصرى اليوم

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