تعطيل الدراسة في بعض مدارس راهبات القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت بعض المدارس الراهبات في القاهرة، تعطيل الدراسة اليوم السبت، بينما قرر البعض الآخر انصراف الطلبة مبكرًا بسبب سوء الأحوال الجوية التي ستضرب البلاد، في إطار حرصهم على سلامة الطلاب والمعلمين.

كانت 6 محافظات، أمس، قررت تعطيل الدراسة في مراكزها بعض الأيام خلال الأسبوع المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ستضرب البلاد.

وأعلن محافظ الدقهلية تعطيل الدراسة السبت المقبل، بجميع المدارس بنطاق المحافظة، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفورى مع أي مستجدات.

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفرالشيخ، بأن المحافظ اللواء جمال نورالدين قرر تعطيل الدراسة يوم السبت القادم، الموافق 20 نوفمبر الجارى، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة.

وأوضح أن ذلك القرار بصفة مبدئية، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

كما تقرر تعليق الدراسة بمدارس مطروح من يوم السبت القادم 20 نوفمبر نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الأحوال الجوية.

وقررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد الموافقين ٢١،٢٠ نوفمبر الجارى بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

كما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،، تعطيل الدراسة بجميع المدارس السبت للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب الطقس السيئ.

كما قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة يوم السبت القادم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلابًا ومعلمين) بنطاق المحافظة، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

وقال المحافظ، في بيان له منذ قليل: على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وتشير التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد إلى أنه من المنتظر تعرض المحافظات الخمس لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

ومن المتوقع اعتبارا من فجر يوم السبت 20 نوفمبــر أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على عدة مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح -البحيرة- كفر الشيخ) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.

كانت هيئة الأرصاد أعلنت حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 19 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.