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"الملكية الفكرية": ضبطنا منشآت للأجهزة الإلكترونية والتسجيلات انتهكت "الحقوق"

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أكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة مخالفي الأنظمة

‬قامت الفِرَق التفتيشية بالهيئة للملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والأمن العام، ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ قامت بجولات ميدانية استهدفت المنشآت التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك امتدادًا للجولات الميدانية المعتادة التي تقوم بها الفِرَق التفتيشية على المنشآت العامة والمحلات التجارية، وتركزت الحملة خلال مرحلتها الأولى على منشآت الإلكترونيات (منافذ بيع أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها، وأجهزة البث الفضائي، والتسجيلات ومراكز النسخ والتصوير)؛ لرصد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية التي تتم في مزاولة نشاطها.

وأكدت الهيئة أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها، وتتيح الهيئة السعودية للملكية الفكرية قنوات تواصل مع المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa والبريد saip@saip.gov.sa، والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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