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الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 24 كجم حشيش

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الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 24 كجم حشيش الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 24 كجم حشيش
المخدرات كانت بحوزة 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 24 كجم حشيش

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت تهريب "24" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها، وهم "4" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وقال "الطويان": تم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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