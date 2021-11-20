الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 24 كجم حشيش

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المخدرات كانت بحوزة 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت تهريب "24" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها، وهم "4" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.



وقال "الطويان": تم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.