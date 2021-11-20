أخبار عاجلة

مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
من بينهم خالد الغندور ..مرتضى منصور ..أيمن بهجت قمر (حصاد المشاهير في أسبوع ) -
ضبط المتهم بقل «ميكانيكي» الفيوم -
«الداخلية» توزع «بطاطين» على أهالى «المحروسة والسلام» -
إحباط تهريب بضائع محظورة لميناء بورسعيد -
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالشرقية -
اقبال كبير على انتخابات الأهلي .. وحسن حمدي يدلي بصوته -
عائلة مارادونا تطالب بتحقيق آخر أمنياته في ذكرى رحيله الأولى -
لا تتناولوا بذور الفاكهة.. أستاذة سموم تحذر منها ومن «الأرملة السوداء» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

أسوان تتعافى من الطقس السيئ.. أجواء مشرقة والأفواج السياحية تستمتع بجمال الطبيعة

Print
مواضيع متعلقة
أقدم صانع عود في مصر.. توارثت المهنة أبا عن جد وعلمتها لأولادى وصناعة العود مستحيل تنقرض

أقدم صانع عود في مصر.. توارثت المهنة أبا عن جد وعلمتها لأولادى وصناعة العود مستحيل تنقرض

غلق كلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات بسبب إنشاء محطة مترو المطبعة

غلق كلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات بسبب إنشاء محطة مترو المطبعة

صيدلية الخير .. دواء مجاني حتى لو مش معاك فلوس .. من أول السرطان لحد الضغط

صيدلية الخير .. دواء مجاني حتى لو مش معاك فلوس .. من أول السرطان لحد الضغط

حدث نادر فى سماء القاهرة.. اصطفاف الزهرة وزحل والمشترى على قبة السماء

حدث نادر فى سماء القاهرة.. اصطفاف الزهرة وزحل والمشترى على قبة السماء