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كرة يد.. تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ16

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كرة يد.. تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ16 كرة يد.. تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ16

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واصل الفريق الأول لكرة اليد النادي الأهلي عروضه المميزة ليتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ16 من عمر البطولة، بواقع 43 نقطة عن 15 مباراة لعبها.

وحل سبورتنج في المركز الثاني برصيد 43 نقطة أيضًا، وذلك بعدما سقط سبورتنج لأول مرة في فخ الخسارة هذا الموسم على يد الأهلي بنتيجة (33-32).

بث مباشر .. الأهلي والزمالك كرة يد اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 - صورة أرشيفية

بينما احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 42 نقطة عن 14 مباراة لعبها، بفارق نقطة واحدة عن الصدارة، وبدون التعرض لأي هزيمة خلال هذا الموسم، وحل طلائع الجيش رابعًا برصيد 39 نقطة، وجاء هليوبوليس في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، وسموحة في المركز السادس برصيد 34 نقطة، والبنك الأهلي سابعًا، والمعادي ثامنًا، والأولمبي تاسعًا، والزهور في المركز العاشر.

كرة يد.. تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ14

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ16 وجاء كالتالي:

المصرى اليوم

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