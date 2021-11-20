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إقبال على حملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر» بغرب الأقصر

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إقبال على حملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر» بغرب الأقصر إقبال على حملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر» بغرب الأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، تزايد إقبال من المواطنين للكشف ضمن فعاليات حملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر»، داخل ساحة الشيخ الطيب بمنطقة غرب الأقصر.

وأضافت، أن حملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر» التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلى رأسها أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وشهدت الحملة إقبال من المواطنين على جميع نقاطها، من كافة الفئات العمريةمن الجنسين، فيما تدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية كافة المواطنين بالتوجه إلى أقرب وحدة أو مركز طب أسرة، لإجراء الفحوصات للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم. وتابعت تستمر فعاليات الحملة بمحافظة الأقصر حتى 30 نوفمبر الجاري.

المصرى اليوم

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