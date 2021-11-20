نائبة: المبادرات الرئاسية حفظت للمرأة حقوقها ومنحتها ما تستحقه

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قالت الدكتورة سولاف درويش؛ وكيل لجنة القوى العاملة؛ إن القوانين التي شرعت من أجل الحفاظ عليها ومنحها حياة آمنة، علاوة على اعتلائها العديد من المناصب لأول مرة في عهده، مشيرة إلى الاهتمام بصحتها في العديد من المبادرات كالكشف المبكر عن أورام الثدي، وإتاحة أماكن للفحص بجميع أنحاء البلاد.

ولفتت درويش إلى مبادرة حياة كريمة التي دعا إليها الرئيس السيسي بداية عام 2019، وما تركته هذه المبادرة على أرض الواقع من تغيير جذري بعدما خصصت الحكومة 103 مليار جنيه للمستحقين من غير القادرين علاوة على الخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية وكذا المرافق وتطوير القرى الأكثر احتياجا.

كما سلطت سولاف الضوء على مبادرة نور حياة الجاري تنفيذها والتي تسعى لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار، وذلك من خلال التشخيص والكشف المبكر عن المسببات، وكذا ورفع الوعي لدى المواطن.

وبينت ما يترتب على هذه المبادرة من جعل مصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها بمثل هذه المبادرة، وذلك من خلال ما تسعى إليه بإجراء الكشف الطبي على ٥ ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية، علاوة على مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وكذا توفير مليون نظارة طبية، وإجراء ٢٥٠ ألف عملية جراحية في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت سولاف إلى مبادرة 100 مليون صحة وما تخلفه ورائها من مواطنين أصحاء وهو ما يعود على المجتمع بالنفع؛ على حد وصفها؛ مضيفة: «المبادرة تفحص 50 مليون مصري للكشف المبكر عن أمراض فيروس سي والأمراض غير السارية فجميع قطاعات الدولة كالصحة والسكان تسعى لتقديم الدعم الكامل للمبادرة».