على غرار «بـ 100 وش».. سقوط عصابة ارتكب 11 واقعة بيع أراضي وعقارات بمستندات مزورة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع الأراضي والعقارات المتروكة والمتواجد أصحابها خارج البلاد، بمستندات مزورة، على غرار مسلسل «بـ100 وش»، بعد عرض تلك الأراضي والعقارات للبيع عبر أحد المواقع على شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام تشكيل عصابي يضم عدة أفراد يقومون بانتهاج أساليب إجرامية مبتكرة بالاتفاق فيما بينهم، إذ يقوموا بتقسيم الأعمال وتوزيع الأدوار من خلال قيام بعض أفراد التشكيل بحصر الأراضي والعقارات المتروكة والمتواجد أصحابها خارج البلاد، والاتفاق مع عدد من الخفراء وحراس الأراضي على مقابل مادي نظير إعطائهم بيانات عن تلك العقارات والأراضي، ويقوم بعض من أفراد التشكيل بتصوير ملفات تلك الأراضي والعقارات لتحديد ما سيتم تزويره من محررات، بينما يقوم البعض الآخر من أفراد التشكيل العصابي بعمل تحريات عن ملاك الأراضي ومعرفة بيانات ذويهم بالكامل حتى يتمكنوا من تزوير المحررات اللازمة بحرفية شديدة دون أخطاء.

وأضافت التحريات أن بعد استكمال الملف الخاص بالأرض أو العقار المستهدف يتم تزوير بطاقة رقم قومي ببيانات مالك الأرض الحقيقي حتى يتمكن أفراد التشكيل العصابي من استخدام تلك البطاقة في تزوير توكيل رسمي عام باسم مالك الأرض الحقيقي دون علمه، وعقب ذلك يقوم أفراد التشكيل باستخدام التوكيل وعرض ذلك العقار أو الأرض للبيع عبر أحد المواقع على شبكة الإنترنت، وفي نفس التوقيت يتم فتح حساب جاري بأحد البنوك لتلقي ثمن الأرض أو العقار المباع ببيانات مالك الأرض أو العقار ويتم إيداع مبلغ البيع بالكامل في ذلك الحساب.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمون بفتح عدة حسابات أخرى واستخراج عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني ببطاقات رقم قومي مزورة لبعض الأشخاص وتحويل مبلغ الأرض أو العقار المباع بالكامل لتلك الحسابات، وعقب ذلك يقوموا بسحب المبلغ بالكامل عن طريق ماكينات الصراف الآلي، ووضع الكمامات على وجوهم وإرتداء القبعات أثناء التواجد في البنوك أو أمام ماكينات الصراف الآلي حتى لا ينكشف أمرهم.

كما توصلت التحريات إلى قيام أفراد التشكيل العصابي بشراء العديد من خطوط الهاتف المحمول المستخدمة في تسويق العقارات المستولى عليها بأسماء الأشخاص المنتحلة شخصيتهم دون علمهم بموجب بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم «المزورة»، فضلاً عن قيامهم بفتح عدة حسابات بنكية مزورة بأسماء هولاء الأشخاص حتى يتسنى للمشترين إيدع أو تحويل قيمة الأراضي المشتراه بتلك الحسابات ولإيهامهم بسلامة إجراءات البيع ومستندات الملكية المزورة المقدمة لهم، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بفتح 16 حساب بنكي مزور بأسماء مواطنين دون علمهم وانتحال شخصيتهم في بيع الأراضي المستولى عليها، وبفحص الهواتف المحمولة المستخدمة في عمليات التسويق لبيع تلك الأراضي والعقارات المستولى عليها ومن خلال قيام أحد أفراد التشكيل وضعه بصمته على أحد توكيلات الأراضي المستولى عليها، والتى بمضاهاتها تم تحديده وتبين أنه له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

تقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين أنه قد ترك محل إقامته وتنقله عبر العديد من محال الإقامة خشية ضبطه، إلا أن قوة أمنية تمكن من ضبطه حال تواجده بمدينة زفتى بالغربية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع باقي أفراد التشكيل العصابي وهم 3 أشخاص وربة منزل، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم باعترافات المتهم الأول أقروا بممارستهم ذلك النشاط بالاشتراك مع إحدى السيدات محبوسة حاليًا على ذمة إحدى القضايا، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة، لتزوير بطاقات الرقم القومى، كما أقروا بارتكابهم 11 واقعة بذات الأسلوب.