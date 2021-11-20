فرحة 14 ألف مواطن بعد تغطية ترعة في بني سويف (صور)

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عمت الفرحة العارمة 14 ألف مواطن من أهالي قرية زرابى الجرادوة، التابعة لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، عقب قيام الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بإرسال معدات الوحدة المحلية لتغطية الترعة المتاخمة لطريقهم المؤدى لقرية القضابى الذي يسير فيه أبناء القرية للذهاب إلى مدارسهم.

سبق وتسبّب الطريق في سقوط سيارات «تروسيكل وتوك توط» في الترعة، كما أمر المحافظ بتمهيد الطريق ورفع جميع الاشغالات الموجودة به.

وطالب المحافظ فريق الرصد التابع لمجلس قروى الفنت، برئاسة حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بتوثيق جميع الأعمال بالصور والفيديو قبل وبعد الانتهاء من الأعمال في طريق القرية.

وقال حمادة راضى، رئيس مدينة الفشن، إن أهالي القرية قدموا شكاوى عديدة إلى المحافظة لانقاذ ابنائهم من ترعة زرابى الجراودة الموجودة على الطريق الواصل بين قريتهم وقرية القضابى مؤكدين ان الطريق يستخدمه ابنائهم في الذهاب إلى المدرسة وان الترعة تحتاج إلى تغطية وخاصة بعد سقوط تكوتوك فيه وترسيكل وان الطريق يعرض حياة اولادهم للخطر وعلى الفور تم عرض الشكوى على المحافظ وامر بارسال معدات الوحدة المحلية إلى الطريق وتغطية الترعة وتمهيد الطريق تماما وارسال الاهالى تلغرفات شكر إلى المحافظ على استجابته السريعة.