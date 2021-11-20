الواقع يحرج "أمانة الطائف".. المواقف المحيطة بالمول غير مجانية والأسئلة باقية!

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تأكيدها السابق يخالفه ما كشفته جولة ميدانية لـ"سبق".. فرض الرسوم بالاتجاهات كافة

لم يحالف "أمانة الطائف" الحظ عندما أصدرت توضيحها أمس حول استثمار شركة موقفَ سيارات عائدًا لمول تجاري، مشيرة إلى أن مواقف السيارات الداخلية والخارجية كافة مجانية عدا المواقف المحيطة بالمول من الجهتين الشمالية والغربية، التي تتبع أمانة الطائف إشرافيًّا، وتقوم الأمانة بإدارتها وتنظيمها بما يخدم الصالح العام.

جاء ذلك رداً على ما نشرته صحيفة "سبق" الخميس الماضي، تحت عنوان "بالتنسيق مع أمانة الطائف.. شركة تستثمر مواقف مول تجاري.. ومواطنون يشتكون" بعد أن تذمر الكثير من مرتادي المول من فرض الرسوم على المواقف التي اعتادوا أن تكون مجانية طيلة السنوات الماضية، وقد تعمد قائدو المركبات الوقوف في داخل الأحياء المجاورة بعيداً عن تلك المواقف الخاضعة للرسوم والغرامات المالية أو سحب المركبات في حال التأخير عن تجديد الرسوم.

وفي جولة ميدانية بعد ظهر اليوم وثقت "سبق" ميدانياً العديد من الصور التي تؤكد استمرار فرض الرسوم من قبل المستثمر على كافة المواقف الخارجية التابعة للمول من الأربعة اتجاهات، وهذا يتنافى مع ما أكدته أمانة الطائف بقولها: "إن مواقف السيارات الداخلية والخارجية كافة مجانية عدا المواقف المحيطة بالمول من الجهتين الشمالية والغربية".

وأبدى عدد من المواطنين تساؤلاتهم عن المخالفات التي قيدت بحق قائدي المركبات في المواقف المحيطة بالمول من الناحيتين "الشرقية والجنوبية" التي أكدت أمانة الطائف في توضيحها بأنها لا تتبع لأمانة الطائف إشرافيًا وأنها مجانية، فهل سيتم إسقاطها تلقائيًا أم يجب التقدم لجهات الاختصاص بطلب الاعتراض.

يُشار إلى أن "سبق" قد تواصلت في وقت سابق مع أمانة الطائف ونقلت لهم المشكلة وأوضحت لهم التفاصيل كاملة، وتأملت منهم النظر في الموضوع لمعالجته؛ كون تلك المواقف عائدة لملكية صاحب المول ولكن دون فائدة.