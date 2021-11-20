للوقاية من المرض.. كم من الوقت يجب أن تقف يوميًّا؟

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خبير: الجاذبية تسحب أجسامنا.. وهذا ما حدث لمن جلسوا طويلًا

حذر البريطاني الدكتور مايكل موسلي، من الجلوس لفترات طويلة؛ مؤكدًا أنه أمر "سيئ للغاية لصحتنا"، ومطالبًا من يعملون جالسين في مكاتب، بضرورة الوقوف ولو لدقائق كل ساعة.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد تحدث "موسلي" عن الفوائد الصحية للوقوف، في "تدوين صوتي" بعنوان "مخاطر الجلوس لفترات طويلة".

وأوضح الدكتور "موسلي" أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية "السيئة جدًّا"، والتي تتراوح من ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 إلى الوفاة.

وقال "موسلي": "لقد كنت جالسًا على مكتبي الآن لمدة ساعة، في محاولة لإنجاز بعض الأعمال، وأنا الآن أقوم بشيء يمكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على صحتي؛ ألا وهو الجلوس لفترة طويلة".

فوائد الوقوف

ويؤكد "موسلي" أن للوقوف فوائد صحية عديدة بما في ذلك خفض نسبة السكر في الدم وحرق كمية "مفاجئة" من السعرات الحرارية.

وقال الطبيب: "إن قضاء المزيد من الوقت على قدميك هو حقًّا طريقة بسيطة وسهلة لتعزيز صحتك. إنه يرفع معدل ضربات القلب، ويساعد على التمثيل الغذائي الخاص بك وهو مفيد لعظامك".

كم من الوقت يجب أن تقف؟

وفي تدوينه الصوتي، استضاف "موسلي" زميله جون باكلي، أستاذ علوم التمرينات التطبيقية في مركز جامعة "شروزبري" البريطانية، والذي قال: "ذكّر نفسك بالتحرك والوقوف قدر المستطاع، في العمل قف مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في كل ساعة؛ وذلك لمدة دقيقتين، قف فقط على قدميك".

الاتصالات الهاتفية

كما أوصى "باكلي" بإجراء المحادثات الهاتفية أثناء الوقوف، مضيفًا: "إنه أمر ممتع للغاية لأنه إذا كان لديك شخص ما يقوم بمحادثة هاتفية واقفًا؛ فإنهم يميلون إلى المشي أيضًا، لذلك هناك فائدة إضافية".

لماذا الوقوف في صالحنا؟

بصرف النظر عن الأبحاث التي تشير إلى العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بهذا النشاط؛ فإن التفسير البسيط هو الجاذبية.

وأوضح "باكلي" قائلًا: "الجاذبية الأرضية تسحب أجسامنا أثناء الجلوس، لذلك فإن من جلسوا طويلًا فقدوا كثافة العظام، وانخفضت لديهم الدورة الدموية.. والسبب ببساطة هو عدم الوقوف والسماح للجاذبية بسحب أجسامهم، ورغم أنها قوة صغيرة؛ لكنها ثابتة".

لماذا أصبح الجلوس مشكلة؟

ويضيف "باكلي": "مقارنة بما كان عليه الحال قبل 50 عامًا، أصبحنا نقضي وقتًا أطول في الجلوس".

وقال الدكتور موسلي: "للأسف، هذا مرتبط ببعض النتائج الصحية السيئة جدًّا، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري النوع 2 وحتى الموت لكل هذه الأسباب".

وأوضح أستاذ علوم التمرين التطبيقي أن الجلوس يبطئ عملية الأيض أو تحويل الغذاء إلى الطاقة، كما تفتقد أجزاء الجسم إلى التحفيز.

وأضاف: "سواء كانت عظامنا، أو الدورة الدموية، أو عملية الأيض لدينا، كلها تنخفض إلى مستوى الراحة".